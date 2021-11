GOBIERNO Y HULANDA AINDA TA NA MESA PA DELIBERA SOSTEN DI LIKEDES PA E DI 4 KWARTAAL

Posted in

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialunamainta, Prome Minister a duna di conoce, manera ya caba a wordo anuncia un luna pasa, cu Gobierno ta na mesa cu Hulanda ainda pa loke ta trata e sosten di likides pa e di 4 kwartaal di aña 2021. Esaki no ta cla ainda manera por a scucha diabierna ultimo den e conferencia di prensa cu CAFT a duna.

“Nos no a haya e sosten di likides ainda. Nos ta na mesa huntocu Hulanda pa papia riba e diferencianan cu tin riba mesa pa asina Aruba por yega un biaha mas na remarke pa haya e sosten aki for di Hulanda”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a splica kico lo pasa si Aruba no haya e sostendi likides pa e ultimo kwartaal di aña aki expresando cu den e caso aki ‘nos lo mester hala faha mara’. Ya caba comoGobierno a cuminsa haci esaki na unda cu Minister di Finansaseñora Xiomara Maduro a emiti e cartanan indicando cu pa 15 di October caba a cuminsa cera e posibilidad pa gastonanadicional di Gobierno. Un ehempel di e gastonan aki ta pa biahenan cu no lo ta posibel solamente cu excepcion di biahenan sumamente urgente. Tur gasto cu por wordo posponita wordo posponi.

“Si nos no haya sosten di likedes, Gobierno lo no por siguihaci e gastonan necesario pa maneho di nos pais. E decision aki ta conta no solamente pa ministernan sino tambe pa tur departamento di Gobierno”, Prome Minister a enfatisa.

Durante e conferencia di CAFT, nan a comparti nan opinion con Aruba ta bayendo. Nan ta haya cu Aruba ta bayendo bon y a duna hopi elogio pa e maneho cu Gabinete Wever-Croes ta hibando specialmente riba e tereno di turismo pero tambe ribae tereno financiero.

Pa loke ta trata turismo, Prome Minister a indica cu seguncalculacionnan, pa e aña aki Aruba ta mira un crecemento di 13.9 %. Esaki, e mandatario prinicipal di nos pais a expresa, ta danki na e esfuerso di cada ciudadano di nos pais. “Ora e crisis a dal nos, berdad a benta nos abou. Pero cada un di nos a sa di lanta, un mas fuerte cu otro para riba propio pia dependiendoki sector”.

Pero den totalidad, Prome Minister a remarca, hunto nos a percura pa tin un crecemento economico e aña aki di casi 14 porciento. Otro paisnan den region y paisnan den Reino, no a wak esaki. Cerca nan e average ta 1 of 2 porciento. Desempleotambe a cuminsa baha aunke cu no ta tur esnan cu a perdetrabou y a haya FASE, tin trabou caba pero e gran mayoria si.

“Esakinan ta motibonan pa CAFT yega na e conclusion cu Aruba ta bayendo economicamente tambe den bon caminda pa cua motibo, segun CAFT, nos lo no mester sosten di likides.Aki nos ta diferencia di opinion pasobra nos ta pensa cu simester di e sosten aki pa cubri algun gasto y pa esaki nos ta namesa ainda pa sigui dialoga y delibera”, Prome Minister aenfatisa.