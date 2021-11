Bucuti & Tara Beach Resort Ta Wordo Premia Pa Alcansa E United Nations Sustainable Development Goals Na Aruba

E premio ta pone Aruba riba escenario global pa excelencia y beyesa medio ambiental

EAGLE BEACH, Aruba – October 30, 2021 – Diabierna, Ewald Biemans, propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, a acepta un premio global den nomber di e resort y su esfuersonan na Aruba pa alcansa e United Nations Sustainable Development Goals (SDG). E Global Forum on Human Settlements (GFHS), cu ta wordo apoya door di e United Nations Environment Program (UNEP), a tene su di 16 conferencia anual, cu a conclui cu un ceremonia di entrega di premio na nivel mundial. Bucuti & Tara a ricibi un Sustainable Cities And Human Settlements Award pa e categoria di Global Low-Carbon Ecological Scenic Spot. E evento, cu a wordo atendi virtualmente y den persona na China, a resalta e logronan di e 17 SDGs.

Aruba riba escenario mundial

E Secretaria di GFHS a haya sa di Bucuti & Tara su exito den sostenibilidad ambiental na Aruba ora e resort a ricibi e Global United Nations 2020 Climate Action Award y a wordo invita pa presenta su programa extensivo di iniciativanan na e comite di seleccion.

Ganadornan ta representa e progreso valioso y importante cu mester tuma luga na mundo pa asina nos por cumpli cu e Sustainable Development Goals despues di 2015. Esaki ta un agenda global cu a wordo adopta na 2015 door di 193 pais na e United Nations General Assembly. E ta contene 17 obhetivo (SDGs), 169 meta y mas cu 200 indicator. E agenda ta diseña pa cada individual, entidad, y pais sigui y logra mientras cu nan ta balansa sostenibilidad social, economic y medio ambiental pa asina por segura un futuro mas sostenibel.

Ban actua!

E GFHS Sustainable Cities And Human Settlements Award cu Bucuti & Tara a gana por wordo logra door di cualkier persona, entidad y te asta door di nos mes un isla Aruba. Na raiz di e compromiso global pa stop calentamento global cu 1.5 ̊C cu a tuma lugar na aña 2015, Aruba a crea SDGAruba.com, un recurso hopi importante cu ta mustra nos comunidad con pa logra e metanan menciona den e Sustainable Development Goals.

“E ta un honor pa Bucuti & Tara ricibi e Sustainable Cities And Human Settlements Award como un miembro di Aruba, cu a crea un ruta pa logra SDGs. Nos ta spera cu e ta inspira nos gobierno, entidadnan y individualnan pa apela na SDG Aruba y pa tuma accion cu e iniciativa aki cu ta vital y critico pa nos por proteha nos bunita isla,” Ewald Biemans, propietario/CEO di Bucuti & Tara ta conta. “Aruba, hunto cu e

resto di Caribe, ta contribui minimal na global warming, pero desafortunadamente nos bunita isla ta encontra su mes inhustamente entre esnan mas vulnerabel na e efectonan devastador.”

Representando Aruba

E tres dianan ta proporciona plataformanan interactivo y di nivel halto pa expertonan por comparti y difundi informacion y experiencianan mientras nan ta promociona e aplicacion di e Millennium Development Goals y post-2015 Sustainable Development Goals.

Como un entidad, e exito di Bucuti & Tara como net zero/carbon neutral y su participacion den comunidad a wordo destaca pa su logro den cuida Aruba. Biemans a duna un discurso cortico den nomber di Bucuti & Tara su Green Team. Entre e parti nan mas importante di e discurso tawata e remarca cu te asta un hotel di 104 camber so, riba un isla asina chikito manera Aruba, por a haci un impacto significativo cu ta duna nos isla un stem riba escenario mundial.

55 aña pasa, ora Biemans a yega Aruba, e tawata testigo di e desaroyo rapido cu a causa hopi desgaste na nos recursonan natural. Ora e la mira esaki e la wak cu tawata tin un necesidad grandi pa implementa iniciativanan cu lo yuda nos medio ambiente pa futuro generacion. E tawata particularmente inspira door di e famoso Rio Earth Summit na 1992. Como un oyente y participador, e nunca por a imagina cu su esfuersonan lo hacie un honorario. Biemans a yega na e conclusion cu experiencianan di biahe regenerativo diseña pa protehe e hogar di Bucuti & Tara y Eagle Beach pa futuro generacionnan ta beneficia nos comunidad mes un hopi cu te beneficia su huespednan.

Proximo stap

Otro siman Biemans lo biaha pa participa den e famoso UN COP26. Riba November 4, e la wordo pidi pa ta un firmante di e Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. November 9 e lo acepta Bucuti & Tara su premio na e ceremonia di e Global UN 2020 Climate Action Award. Na e evento e lo duna un presentacion cu lo demonstra e hotel su trayecto pa sobrepasa net zero (‘excelling beyond net zero’), incluyendo e exitoso plan cu United Nations a nombra como “hopi replicabel y aplicabel”, y un stappenplan pa mas di 1 miyon di hotel na mundo.

