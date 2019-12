E conocido “Kabouter” cu su friendsnan a keda na pia despues di cu polis a kita e auto for di nan!

Diaranzon madruga a drenta informe di cu tin un auto haciendo basta boroto den Caya Franse Bloem, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya boroto no tabata tin pero si polisnan a nota e conocido “Kabouter” cu su friendsnan den un Toyota Tercel cu e plachi number A70920 cual ta pertenece na un compania. Teniendo cuenta cu si Kabouter ta cu un auto algo no ta bon. Como cu Kabouter no por a mustra ningun documentacion di e auto polis a confisca esaki pa wak si e por ta procedente di joyriding of ladronicia.