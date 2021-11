Directiva saliente a bay laga Lotto pa Deporte solido y bon formalisa

ORANJESTAD, Aruba – 31 di october 2021: E termino di cuater aña di Hunta di Supervision di Stichting Fundacion Lotto pa Deporte a vence siman pasa y consecuentemente a baha for di nan funcion. Prome cu esey a informa e gobierno nobo cu nan termino ta cabando y pa gobierno manda e candidatonan nobo cu mester tuma timon di e fundacion over, locual a sosode tambe. E hunta ta consisti di cinco miembro pero esun di gobierno a tuma retiro y no a reemplas’e, pa cual a keda cu cuater miembro. Nan ta orguyoso di a bay laga e fundacion bon para financieramente y cu tur nan reglanan y statutonan bon formalisa. Nan ta cla pa e siguiente nivel di crecemento y expansion di productonan cu ta ofrece na comunidad.

Silvio “Fio” Janga a asumi e rol di presidente di e fundacion na 2017, ora cu a cambia e directiva den un Raad van Toezicht, halando politica mas leu ainda di e fundacion. Nan tabata miembro caba desde 2009 y a sinta dos termino pero na momento di haci e cambio di “one tear” pa “two tear”, a cuminsa e proceso di nobo atobe. Ey Janga, cu a traha algun decada den funcionnan di liderazgo den casino y ta conta cu un bon nomber y trayectoria profesional, a acepta e funcion di presidente. Bou e Hunta di Supervision saliente a introduci productonan nobo, cu a traduci den extra entrada pa e fundacion, manera ta e producto “Mini Mega” y “Mini Mega Plus” cu a haci hpi hungado miyonario e ultimo añanan.

Financieramente e Hunta di Supervision a hereda un fundacion cu hopi reto, cu mas of menos 35 miyon na entrada. Nan a sali awor, lagando un benta record di mas of menos 50 miyon florin atras, aunke cu e ultimo dos añanan, door di pandemia y cortamento den orario di benta, no a logra alcansa nan mesun record. Si por bisa cu cu e fundacion ta solido y ta conta cu un bon partner, manera ta Canadian Bank Note, cu a sostene e fundacion ora cu mas tabatin mester y hunto a percura pa crece e benta di lotto riba nos isla.

Na salida di e Hunta di Supervision, a aclaria cu durante e ultimo añanan, na mas di un ocasion nan tabata blanco di critica di politiconan. Nan a opta, deliberadamente y strategicamente, pa no reacciona nunca. Esaki pasobra cu nan no ta politico y como tal, no por cay den debatenan ni discusionnan cu politiconan. Nan unico meta ta pa supervisa e organisacion di loteria riba nos isla, percura pa e gana placa y pa e fondonan yega den man di deporte. Debatenan riba maneho di deporte ta na nivel di politica y mester discutie den sala di Parlamento y no cerca Fundacion Lotto pa Deporte.

“Nos a sali lagando un fundacion cu un bon structura atras, solido para financieramente, capas pa wanta cualkier golpi manera esun di pandemia, pero cu varios plannan concreto riba mesa cla pa ehecuta. Nos ta desea e directiva nobo hopi exito y ta desea nan sabiduria y forsa pa sigui innova y desaroya e loteria di Aruba mas ainda. Tin hopi oportunidad ainda pa explora den e industria di loteria cu ainda nos no a alcansa pa ehcuta. Un di nan sigur ta sport betting cu pa motibo di algun ley y permiso di gobierno, no a formalisa. Cu algun cambio chikito y acuerdonan nobo cu gobierno y cu CBN, lo por logra mas benta cu di mes lo traduci den mas fondo pa deporte”, di acuerdo cu Fio Janga, durante su discurso final.