Opinion: Carta abierta di John Baselmans dirigi na minister di Salud y Naturalesa di Curacao “ Enig land ter wereld wat wandelverbod heeft“

John Baselmans

Curaçao, 31 okt 2021Betreft: Enig land ter wereld wat wandelverbod heeft

Aan: Minister van gezondheid, en natuur mevrouw Dorothy Pietersz-Janga

Geachte mevrouw Dorothy Pietersz-Janga

Hoe is het mogelijk dat u als verantwoordelijke minister van gezondheid en natuur het wandelen in de natuur koppelt aan een QR code?

Het is onder uw bewind dat we dus niet gezonder mogen worden en dat we verplicht worden om ons in te laten spuiten met een experimenteel goedje waarvan bewezen is dat al sinds het spuiten de hartklachten alleen al onder de topsporters met 6000% gestegen is!

U neemt ondanks, dat het Europees Parlement over 150 parlementariërs tegen elke vorm van schendingen mensenrechten is, toch ons het wandelen in de natuur af, dat als enig land van de wereld!

U als minister van gezondheid laat toe dat we dag in dag uit geblackmailed worden door uw regering en neergezet worden als zijnde criminelen terwijl wij als niet gevaccineerde tot de dag van vandaag een antistof hebben wat ons niet vatbaar maakt voor deze imaginaire ziekte die blijkbaar door u ondersteund wordt.

Ondergetekende John H Baselmans zal dan ook alle lokale informatie over het wandelverbod in de natuur gaan sturen naar de Nederlandse Europese parlementariërs zodat ze zowel Nederland (waar we als eilanden onder vallen) maar ook in het bijzonder Curaçao aan de tand gaan voelen. Het wandelverbod in de natuur onder uw naam goedgekeurd, is als meest belachelijke regel die op de wereld is ontstaan onder uw bewind!

Wandelen in de natuur is een gezonde bezigheid en dat verbiedt u nu voor 75% van de bevolking daar vele geen QR code bezitten!

Het gaat goed fout onder uw gezag en van de stilzwijgende schuilende minister-president Pisas en daarom zal deze belachelijke regel gedeponeerd worden naar alle buitenlandse pers, Nederlandse Eerste en Tweede Kamer plus regering, maar ook het Europees Parlement, VN en UNICEF.

U gaat te ver en schuilen heeft geen zin. Wij eisen onze rechten van de mens wederom op en laten uw belachelijke regels van; avondklok, 2 meter, mondkapje en verboden te wandelen dan per direct vervallen. Er is geen recht dat dit dekt en dat kan ik voor de rechter bewijzen.

Regering Pisas heeft gefaald, trek svp uw conclusie.

JH Baselmans