E IMPRESION CREA DEN COMUNIDAD CU TA TARDANDO CU E LIM OF CU GOBIERNO LO TIN ALGO DI SCONDE NO TA CORECTO

“Semper e procedura a bay asina y e biaha aki hasta e ta canando mas lihe cu otro gobernacionnan”

Den e reunion publico diahuebs ultimo pa trata Reglamento di orden di Ministerraad nobo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a contesta preguntanan haci tocante e consistencia di e Landsverordening Instelling Ministeries (LIM). PromeMinister a accentua cu e LIM ta e ehempel mas consistente cu tin pa loke ta trata e procudura pasobra e manera cu ta bayendo aworaki ta manera cu el a bay semper.

Ora un gobierno sinta, e LIM mester wordo cambia y e proceso pa cambia e LIM ta cuminsa cu palabracionnan cu ta wordo haci den cuadro di un gobierno nobo. Sea ta un gobierno di coalicion manera ta e caso dos biaha tras di otro of un gobierno di un asignacion. Un ehempel di esaki ta e traspaso di Gabinete Mike Eman I pa Gabinete Mike Eman II na 2013 na unda tabata tin e mesun gobierno of e mesunasignatura. Den e cuadro aki no mester a negocia niuncoalicion pero si a bin 2 minister acerca. E tempo ey Paul Croes y Juan David Irausquin mester a bira Minister y a reparti e trabounan anto a keda traha cu e LIM bieu pa e lunanan cu tabata falta.

Prome Minister a enfatisa: “Cambio den e LIM ta un trabou cu ta tuma tempo y e biaha aki no ta tumando mas tempo cu e otronan. Nos tin un luna den Gobierno. E LIM ta bayendoRaad van Advies aworaki pa e bin Parlamento mas pronto cu ta posibel. Dus consistencia ta locual cu nos ta haciendo pa loke ta trata e procedura di cambio di LIM”.

Prome Minister a remarca cu e impresion ta wordo crea eyfocu Gobierno ta tardando cu e LIM y cu tin cos di sconde. Esaki, Premier Wever-Croes a bisa enfaticamente no ta corectoy ta bin sea di hendenan cu no sa of ta pretende di no sa. E LIM ta canando e caminda cu e mester cana y GabineteWever-Croes no tin nada di sconde.

“Semper e procudura a bay asina y e biaha aki hasta e ta canando mas lihe cu otro gobernacionnan. Gobierno a splica y a duna informacion den comunidad con e reparticion ta y aindica cu e LIM ta canando su caminda y ohala nos por kibrarecord cu nos ta e prome Gobierno cu ta cambia LIM mas lihecu ta posibel. Ohala tur e cuestionamento cu si nos tin cos di sconde por caba pa nos por concentra riba e retonan real di nospais, Prome Minister a enfatisa.

Palabracionnan a wordo haci mescos cu otro gobiernonan, mientras cu e LIM nobo keda cla pa asina cada minister sa e responsabildad di nan maneho y ki document nan por firmainternamente y cua externamente segun e LIM actual of cu e reparticion nobo. Ta hopi importante tambe pa Parlamento sacua minister ta responsabel pa cua maneho, mientrastanto, Gobierno semper ta percura pa e minister corecto y indica ta den Parlamento.

“Esaki ta un temporada dificil di transicion siendo un temacomplica pero p’esey mi a pone mi compromiso por escrito pa tur e parlamentarionan cu a puntra. Si bo yama un Minister cu no ta esun cu mester bin, nos lo percura pa esun cu bin ta esuncu ta e minister legal, huridicamente y formalmente segun e LIM nobo. Semper nos ta percura pa Parlamento tin e persona corecto y indica pa duna contesta”, Prome Minister a termina enfatisando.