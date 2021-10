Posted in











Diasabra atardi a drenta informe di cu abehanan a pica un homber di edad te cu e no tabata reacciona mas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un grupo di abeha a pica un cacho te mat’e y ademas e abehanan a pica e homber di edad te cu e no tabata reacciona un familiar a suministra CPR te a logra rebib’e. Na yegada di e ambulans nan a revisa e victima y a confirma cu e no mester bay hospital y cu e familiar a haci un bon trabao.