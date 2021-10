Reunion publico den Parlamento: Reglamento di orden di Ministerraad nobo PROME MINISTER A EXPRESA SU ORGUYO PA CU E RESPET CU TUR CU TA SOSTENE SU GABINETE TIN DEN PARLAMENTO

Posted in

Diahuebs a tuma luga e reunion publico den Parlamento naunda Prome Minsiter di nos pais, señora Evelyn Wever-Croestawata presente pa contesta y splica tocante e Reglamento di orden di Ministerraad nobo, cu mester a wordo adapta duranteinicio di Covid. Por a tuma nota cu e nivel di Parlamento a bin ta cambiando desde 2017 y esaki di un parti ta debi na e Presidentenan di Parlamento. Por a nota e nivel drechi tambedi Parlamentarionan di coalicion cu a compromente nan mesna un cambio real den Parlamento. Prome Minister den sudisertacion diahuebs den Parlamento, a expresa e orguyo cu e ta sinti pa cu e respet cu tur cu ta sostene su gabinete tin den Parlamento, e organo mas halto di nos constitucion.

E mandatario principal di nos pais a haci un contraste di e manera con Parlamento tawata ta tempo e tawata den oposicion y awo bisando: “Ami a sinta 8 aña den oposicion. Reunionnan den Parlamento tawata na un nivel di riool, un nivel baho di e sostenedornan di e gabinete di e tempo ey. Presidentenan cu a sinta den e stoelnan ey 8 aña a conduci e luga aki manera ta lodo so tabata tin akiden. No tabata tin debate riba temanan real. Tawata insulta mama, tata, yiu y tehasta Spirito Santo. Un parlamentario di AVP a bin den reunion cu nanishi yen di puiro, anto ta grita “bin wak mi cos”. Otro ex minister ta zwaai cu maandverband”.

Prome Minister a expesa cu esey tabata e nivel di Parlamento8 aña largo cu el a representa pueblo den oposicion den Parlamento. Pero Gabinete Wever-Croes a compromete su mescu e nivel ey no kier wak nunca mas den Parlamento.

Gabinete Wever-Croes I y tur e parlamentarionan cu a sostenee gabinete a hisa e nivel den reunionnan publico di Parlamentoy nos comunidad a cuminsa haya placer den sigui e reunionanatrobe. “Nos tabata papia di temanan, nos no mester a yegagaña aki den. E tempo ey Ady Thijsen tabata Presidente di Parlamento y aworaki Edgard Vrolijk ta haciendo un bon trabou pa continua esaki tambe”.

Prome Minister a enfatisa cu si kier pa pueblo respetaParlamento, Cada parlamentario mester contribui pa manteneun nivel halto den Parlamento. Bin den reunionnan publico yhaci comedia no ta contribui na nada positivo pero si ta contribui cu hendenan eyfo ta bolbe perde respet paParlamento. “Parlamento ta e organo mas halto di nosconstitucion, laga nos dun’e respet. Mester respet pa aisnagana respet di pueblo tambe”, Prome Minister a enfatisa.