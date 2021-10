Minister Endy Croes; DEPORTE TAMBE TA HAYANDO SU DEBIDO ATENCION

ORANJESTAD: Durante rueda di prensa e mandatario di Enseñansa y Deporte a informa cu deporte ta hayando suatencion, e ultimo dos simannan hopi trabou a wordo haci, no ta tur cos ta bin den prensa mesora, ta warda te ora esakinanwordo concretisa.

Fundacion Lotto pa Deporte

Manera cu por a tuma nota den prensa siman pasa diamars, despues di 11 aña a logra instala un Hunta di Supervision nobopa Fundacion Lotto pa Deporte. Minister Croes a splica, cuel’a pidi Director Tuitt tur cooperacion y pa traha hopi di cercacu e Hunta di Supervision nobo, brindanan tur informacionnannecesario pa asina nan por cuminsa haci nan trabaodebidamente, Minister tin su vision y cual mester wordoehecuta a traves di Hunta di Supervision hunto cu Director Tuitt.



‘Tin hopi trabao pa haci’, Minister Croes a efatisa. Dentro di poco ta bay cuminsa combersacion cu Canada, lo bay sinta namesa y lo percura pa revisa e contracto.

E mandatario a bisa cu nos ta bin den un atmosfera di paz, busca solucion y pa sirbi e meta di Lotto, esta traha e placa a traves di e loteria, unda cu pueblo ta wordo brinda e oportunidad pa haci un soño bira realidad pa gana un di e premionan. E placa ta wordo poni bek den deporte, bek den atleta y bek den infrastructuranan den nos complehonan deportivo. Minister Croes a sigui bisa cu e ultimo añanandeporte a bay hopi atras y pueblo ta testigo den e estado cu e diferente parkenan na Aruba ta awendia.

Edu Search 4 You

Minister di Enseñansa y Deporte a enfatisa cu manera a pone den plan cu partido Moviemento Electoral di Pueblo a bay eleccion cu ne y e plan di gobernacion den e direccion nobo diGobierno lo duna hopi atencion na deporte. Un di e plannan ta cu lo bin cu un sistema unda lo involucra cierto companianancomo e brug pa nos hobennan cu tin e talento den deporte por haya oportunidad pa haya un ‘scholarship’ pa bay studia, nosefoke ta pa Merca, paso Merca su combinacion di programanan di deporte y educacion tin un standard hopihalto.

Minister Croes a sigui bisa cu dia 11 y 12 di November proximo Edu Search 4 you lo ta na Aruba. Edu Search 4 you ta un compania di Curaçao cu tin hopi contacto y a trabes di sucompania hopi studiantenan a drenta Merca y haci un excelente papel. Edu Search 4 You lo ta na Aruba pa brindahobennan y mayornan informacion y splicacion amplio di e programa di ‘scholarship’ y e trayecto cu mester wordo canapa ora cu bin ‘scout’ pa nos tambe ta bon prepara pa lograesaki

E deportenan cu Edu Search 4 You ta representa ta entre otro: futbol, baseball, landamento, basketball, volleyball, softball y tennis. Mester agrega cu Education USA na Aruba tin e proposito pa guia e studiantenan cu kier bay studia na Mercacu nan tramitenan.

E prome anochi di Edu Search 4 You lo tuma luga na San Nicolas mas informacion lo wordo duna den e diannan nosdilanti. E mantadario a sigui bisa cu e ta kere cu esaki lo biraun programa exitoso cu lo brinda nos hobennan e oportunidadpa den un programa entre enseñansa y deporte, atrabes di e brugnan con lo construi pa ta drenta Merca y lo bin back Aruba cu un profesion bunita.

Aruban Federation of Motorsports

Minister Croes a bisa cu e tabata tin reunion cu ArubanFederation of Motorsports, nan trece algun punto di vital importancia manera entre otro; pa brandweer por ta presentena nan actividadnan, nos a logra esaki y mi kier a gradicicolega Minister di Husticia & Asuntonan Social sr. Rocco Tjon cu a brinda su cooperacion pa brandweer por ta presentepa e proximo eventonan. Nos lo duna nos sosten pa e pista di‘motocross’ cu nan ta construi pa asina nan por finalisa e proyecto. Un otro prioridad di Internactional Raceway Park Palomarga.

ta su luznan. Den un estrecho colaboracion cu Elmar, Ministerio di Deporte y demas departamentonan en cuestion lo bay percura pa e lunanan nos dilanti nos resolve e parti di iluminacion. Aruban Federation of Motorsports mes lo treceexpertonan di Merca di Total Venue Concept Aruba pa trahaun rapport oficial pa mehoracion di e pista, ora e rapport ta clanos lo papia riba un plan mediano y largo plaso.

Pa finalisa Minister Croes a bisa cu pronto lo reuni cu FFD ysu directive, eynan tambe mester hopi atencion tin hopiparkenan den mal estado. FFD ta un di e instancianan cu lo mester percura pa esaki, pero na mesa nos lo percura pasoluciona tur inkietud.