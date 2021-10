PROME MINISTER A FORMA PARTI DI PARADA INSPIRATIVO DUNANDO INICIO NA SIMAN DI FESTIVAL DI BUKI PA MUCHA.

ORANJESTAD – Diabierna 29 di october a duna comiensona e siman di Festival di buki pa Mucha”. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a ricibi invitacion di Mon Plaisir Basis School pa forma parti di e apertura di e siman comoparti di e tema di e aña aki cu ta: Bira locual cu bo kier bira, scoge e profesion cu bo kier.

Premier Wever – Croes ta felicita Mon Plaisir Basis School cu e iniciativa aki di invita diferente profesion pa e muchanan por mira di cerca kico e profesionnan ta. E apertura a tuma lugaden forma di un parada den cual cu e diferente profesionnan a pasa den auto y tambe nan cana saluda e muchanan.

Sra. Debby Arends – Gietel Cabesante Mon Plaisir School

‘Nos a habri e siman di festival di buki cu un parada den cuadro di e tema di e aña aki cu ta profesion: bira locual cu bokier ora bo ta adulto.’

Sra. Arends – Gietel a splica cu e aña aki kier a kibra for di e tradicion di Polis, Ambulance, Brandweer y enbes di esakikier a laga e muchanan wak hopi otro profesionnan cu nan por haci den futuro. Pa menciona algun di e profesionnan cu tabatapresente ta Militar, doño di tienda, Setar, truk di chica pos y mucho mas. E cabesante a keda hopi agradeci cu PromeMinister tabata presente pa mustra e muchanan cu esaki tambeta un opcion. The Sky is the Limit!

Premier Wever – Croes como Prome Minister di Pais Aruba hunto cu Colega Minister Endy Croes como Minister di Enseñansa y Deporte a keda sumamente contento di por a forma parti di e parada. Pa conclui Prome Minister a bisa: ‘Ohala cu awe por a inspira un mucha cu no sa ainda kico e kier bira den futuro pa e scoge su profesion di futuro. Pabienna Mon Plaisir Basis School cu e iniciativa bunita aki, hopiexito na tur scolnan e siman aki cu e siman di festival di bukipa mucha.’