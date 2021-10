Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di cu un auto a bay abao for di e sero di e tanki na Alto Vista, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Jeep di un compania di huur di auto. Polis no a haya ningun hende presente y a keda di avisa e compania cu sea concientemente of inconcientemente e Jeep V5878 a bin abao parti pabao di e sero y a keda pega eynan.