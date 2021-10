Reunion publico den Parlamento: Reglamento di orden di Ministerraad nobo

Contrario na Marisol Lopez-Tromp cu ainda no a entrega ekiponan di trabou GABINETE WEVER-CROES SI A TRASPASA DI UN GABINETE PA OTRO NA UN MANERA DRECHI

Durante e reunion publico den Parlamento diahuebs 28 di October, Parlamentario di e Fraccion MAS, señora Marisol Lopez-Tromp a sugeri cu ora un minister wordo manda cas, manera tawata su caso aña 2020 den pleno pandemia, pasobra su fraccion no tawata kier e mas, cu e mester haya tempo pa inventarisa y entrega, trabounan of documentonan pendiente y ekiponan cu el a uza. E punto cu e ex minister retira y awo Parlamentario ta cu un minister cu a wordo retira no por hiba ekiponan su cas manera tawata su caso tambe.

Prome Minsiter, pa contesta Parlamentario Lopez-Tromp a bisa: “E Parlamentario aki ora el a wordo manda cas, a bay cas cu un laptop, un Apple Macbook, y iPad y te cu awe nos ta wardando riba dje pa e entrega nan”.

Secretaris di Ministerraad ta encarga cu esaki. A manda Parlamentario Lopez-Tromp varios carta cu e la firma cu el a ricibi nan pero te ainda e no a entrega e ekiponan menciona. Prome Minsiter a tuma e ministerio aki over y esaki kiermeen cu Prome Minsiter su departamento ta trahando cu un Apple Macbook y iPad menos.

“Awor e Parlamentario kier puntra of sugeri tocante tempo pa inventarisa y traspasa? Gabinete Wever-Croes ta un gabinete di hende drechi, nos a traha como hende drechi y traspasa di un gabinete pa otro na manera drechi. Danki Dios na esaki e traspaso a bay bon. E efectividad di un traspaso ta depende di e persona cu tin cu haci e traspaso. Den caso di Lopez-Tromp, esaki no ta e caso, su traspaso di trabou, documento ni ekipo, a bay na e forma drechi y corecto”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.