Reunion publico den Parlamento: Reglamento di orden di Ministerraad nobo

Pa motibo cu Gobernacion no por a para durante inicio di Covid CONSEHO DI MINISTER MESTER A BAY NA FORMA VIRTUAL

Diahuebs 28 di October, a tuma luga den Parlamento di Aruba e reunion publico riba e tema di Reglamento di orden di Ministerraad nobo, cu mester a wordo adapta durante inicio di Covid. Prome Minister Evelyn Wever-Croes den sucontestanan, a enfatisa cu ora cu Covid a cuminsa aña pasamester a bay den shelter in place y tur hende mester a ceracurpa paden. Sinembargo, gobernacion no por a para pasobratabata tin hopi decision pa tuma. Tabata tin decision den cuadro di crisis pero tambe otro decisionnan.

“Na e momento ey nos a dicidi di bay explora e posibilidad di bay traha virtual pa diferente motibo. Nos no tabata tin un salana unda tur minister por a sinta hunto mantene e reglananstipula pa combati Covid y tabata tin ministernan cu mester a bay den cuarentena. Como Gobierno, ta importante pa tur minister por tabata presente den un Conseho di Minister cu excepcion si e minister ta echt malo of e ta cu vakantie”, Prome Minister a duna di conoce.

Despues di a dicidi riba e cambio aki, Gobierno a pone esakiden man di IT pa garantisa y sigura cu e sistema aplica ta sigurcaminda informacion no ta lek ni tampoco wordo gehacked y e privacidad tambe wordo sigura. Unabes cu a haña e aprobacion, e plan pa bay digital cu Ministerraad a sigui. Prome Minister a remarca, “Mi no sa mucho di IT pero mi a laga nan evalu’e y mi a laga nan repasa pa ta sigur y garantisacu informacion di Conseho di Minister no sali riba caya”.

Prome Minister a duna di conoce cu no ta tur reunion a bay naforma virtual pero solamente si tabata necesario. E mandatariota di opinion cu reunionnan di Conseho di Minister mester ta den persona pa ta mas efectivo ora di tuma decision, delibera, propone y fiha maneho. Reunionnan virtual a traha ora tabatarealmente necesario. Cierto momento Gobierno a cuminsatraha tambe cu cierto schedule pa fiha cua grupo ta na trabouna principio di e crisis. “Asina mes, diferente biaha tochministernan mester a reuni hunto cu excepcion di esun cu taden cuarentena. El a funciona. Mi ta contento cu nos a haci e cambio e tempo ey pasobra el a permiti nos continua cu trabounan”, Prome Minister a enfatisa.

Na final di e contesta riba e tema aki, Prome Minister a bisa: “Nos ta den un era di digitalisacion y innovacion y den e cuadro aki un cambio asina ta hopi importante pa digitalisaprocesonan y pa tene reunionnan virtual”.