Esakinan lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diabierna 29 oktober 2021 

Pro forma. A.C. y C. y L.D. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 19 di juni 2021 di 600 florin di dos persona.A.C. y C. y L.D. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 3 di juli 2021 di sumanan di placa na florin y dollar, un pick-up Isuzu, joyas, telefon, laptop y otro pertenencianan di dos persona y di secuestro di e dos aki riba e mes dia.L.D. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 27 di november 2019 di un suma di placa di mas o menos 8000 florin plus un telefon celular di un negoshi y/of dos persona.