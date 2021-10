Ceremonia Special relaciona cu Luna di Conscientisacion Cancer na Pecho

Posted in

Minister Xiomara Maduro: Mas tempran nos sa, mas tempran nos por wordo yuda

















ORANJESTAD – Luna di october ta e luna cu nos tin e oportunidad pa para keto y focus, conscientisa riba e malesa di cancer na pecho. Relaciona cu esaki diabierna ultimo Gobierno di Aruba hunto cu Mary Joan Foundation a organisa un ceremonia special dilanti bestuurskantoor caminda a ilumina e edificio cu color ros.

Minister di Finansa y Cultura Sra. Xiomara Maduro a hiba palabra den nomber di Gobierno di Aruba caminda e mandatario a enfoca riba e conscientisacion necesario cu nos mester tin na nos pais pa locual ta trata cancer na pecho. E ta algo cu ta toca hende muhenan pero tambe hende hombernan. Minister Maduro a sigui trece dilanti cu ta importante pa nos conoce nos mes y pa nos por sa di tempran si tin algo, pasobra mas tempran nos sa, mas tempran nos por wordo yuda.

E accion di bisti algo ros, no ta solamente pa conscientisa, pero tambe pa apoya tur esnan cu na e momento aki ta bataya contra e malesa aki. Nos kier brinda speransa pa esnan cu e malesa por sigui dilanti pa recupera nan salud. Ohala un dia por tin un cura no solamente pa cancer na pecho pero pa tur malesa di cancer cu ta kita nos salud for di nos tabata palabranan di Minister Xiomara Maduro.

E mandatario a gradici Mary Joan Foundation pa e trabao cu nan ta haci pa nos ta mas consciente pa locual e malesa ta trece cune y pa detecte. Hopi biaha hende tin berguensa paso ta un parti intimo di bo curpa y tin miedo pa bay dokter pa expone nan mes. E no mester ta un berguensa, e ta algo cu por yuda si e wordo detecta na ora. E ta exigi si e corahe di cada un di nos mes y ora cu nos ta sinti algo, pa acudi pa ayudo tambe.

Pa locual ta e parti pa mamografia, hopi biaha ta pensa cu e ta haci dolor y cu mester kita paña dilanti otro hende, den esaki tampoco no mester tin berguensa. Banda di e hecho cu bo mester samina bo mes tur luna, tambe ta importante cu ora cu bo wordo yama pa haci mamografia, bo bay haci esaki, traha riba bo mammories cu ta pa nos salud segun Minister Maduro.

Por ultimo a gradici tambe otro instancianan manera Stichting BOB, Koningin Wilhelmina Fonds y Edmund Harms Foundation pa nan trabaonan. Ademas danki pa tur e trahadornan den salubridad publico cu ta traha y forma parti di e proceso pa haya un cura y prevencion. Palabra di gratitud na tur esnan cu ta haci donacion, na Insam pa a brand un ambulance ros completo, contribuyendo na e conscientisacion y muestra di solidaridad pa tur esnan cu ta lucha contra e malesa aki.

Den nomber di Gabinete Wever-Croes II, Minister Xiomara Maduro, Minister Ursell Arends y Parlamentario Alvin Molina hunto cu miembronan di directiva di Mary Joan Foundation a ilumina bestuurskantoor cu e color ros, pa asina manda e mensahe na Aruba en general pa traha riba e

prevencion necesario. Esaki ta un señal tambe pa tur esnan cu ta bataya contra e cancer aki, pa nan sa cu nan no ta nan so, un abraso pa surpasa e situacion aki y cu nos ta corda riba nan den mente y curason, cu e palabranan di solidarismo y apoyo aki Minister Xiomara Maduro a termina su discurso.

Despues di a ilumina e edificio di gobierno cu luznan ros, Minister Maduro, Minister Arends y Parlamentario Molina a ricibi un bunita pin di Mary Joan Foundation como muestra di reconocimiento pa e sosten na e campaña local y mundial di conscientisacion di cancer na pecho.