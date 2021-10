Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na cruzada di Sabana Berde

Posted in



















Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada T na Sabana Berde, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur di e Nissan Tiida cu tabata bini for di Avenida Milio Croes no a calcula e distancia y velocidad di e Toyota Vitz cu tabata bini for di pariba riba e caminda grandi y esaki a dal basta fuerte 2 biaha riba e Tiida. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta ambos pa hospital.