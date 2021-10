Chauffeur di van no a duna preferencia y a bay dal den un Nissan March net banda di chauffeur

Posted in









Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Papaya, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un van biniendo for di Nuñe no a para pa duna preferencia na e Nissan March biniendo for di Papaya bayendo pa Jaburibari y a bay dal e Nissan March RHD net banda di e chauffeur. Debi na e impacto e dama a resulta herida kehando di dolor na su schouder. Ademas di e dama tabata tin un mucha chikito y tambe un baby den su childseat pero afortunadamente ningun di e 2 nan aki a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a revisa e muchanan.