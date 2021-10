PROME MINISTER TA DUNA DISCURSO DI APERTURA NA GLOBAL WEBINAR

“SDG’s lo acelera e desaroyo nacional pa recuperacion pa asina hunto nos por avansa na un futuro mas resiliente y sostenibel”

Dialuna mainta Prome Minister Evelyn Wever-Croes a forma parti di y duna e discurso di e apertura na e prome ‘First Global Webinar, for the Voluntary National Reviews for the High Level Political Forum on Sustainable Development’organisa door di Hulanda.

“Aruba, Corsou y Sint Maarten ta islanan chikito den Caribe y ta paisnan constituyente dentro di Reino Hulandes. Hunto cu Hulanda, nos lo presenta nos di dos “rapport” nacionalboluntario como un reino diverso cu 4 pais na 2022. Pa Aruba e rapport venidero ta yegando na un momento crucial den e desaroyo di e isla. Como un isla chikito cu ta depende di e sector turismo, e impacto di e pandemia a ocasiona un retrasoenorme, net na momento cu nos a enfrenta cu e realidademinente di cambio di clima.

Mi ta convenci pa recuperacion, e SDG’s lo acelera e desaroyonacional. Nan lo permiti nos pa profundisa e lasonan. Nan lo permiti nos pa crea union y renoba e comprendemento pa asina hunto como comunidad nos por avansa na un futuro mas resiliente y sostenibel.

E proceso di e rapport nacional boluntario ta un oportunidadcu lo enforsa e dialogonan den sociedad y lo encurashacolaboracion y fomenta innovacion pa asina pone e metanan di desaroyo sostenibel ‘back on track’.

Mientras e implementacion di e SDG’s ta avansa dentro di e “Decade of Action and Delivery”, y cu solamente 9 aña mas pa bay pa ta 2030, organisa e tayernan aki ta ofreceoportiunidad nobo pa mantene e conversacionnan local, internacional y dentro di Reino Hulandes. Nos mester mantenee conversacionnan aki si di berdad nos kier logra e metananden 9 aña. A yega momento pa tuma accionnan decisivo den e buskeda pa un miho futuro sin laga niun hende atras”.