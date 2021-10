DOMINO A COY CANDELA GRANDI NA CALABAS!

Calabas/Kudawecha – Shonnan, un caso serio di global warming a dal diasabra ultimo 23 di october den e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas! E legendario trabuconan di pariba di brug, esta TEAM PARIBA LEGENDS, a baha bin abou pa enfrenta nada menos cu e gang di mercenarionan, esta TEAM CANDELA BOYS bou guia di e ‘zware jongen’ den domino, Yoyo Rodulfo! Un bataya inolvidabel a desaroya e anochi ey caminda tur participante mester a busca boter di zuurstyof pa por bin bij!

Den prome mita, TEAM CANDELA BOYS ta ranca sali full speed bay dilanti cu score di 11 pa 5, lagando e team di PARIBA LEGENDS ta draai cabes wak rond manera yuwana cu tractor a rosa su mondi! Pero, den half time, mientras cu CANDELA BOYS ta manda snacks abou, e brothernan di pariba a tene un ‘pow-wow’ estilo guerero y a bin c’un master plan pa paga e candela for once and for all! Den un contra atake spectacular, e team di PARIBA LEGENDS a sorpresa CANDELA BOYS y pone nan hap rosea door di bay dilanti cu score di 19 pa 12! Un hasañasin igual cu a pone Yoyo pone su pastechi un banda y bin den pura c’un plan di rescate. Ora cu TEAM PARIBA LEGENDS a kere cu aki ta pan den cas y cu ya e candela ta den paga, ata un chispa chikito a pone mondi ‘in vuuren vlam’ atrobe! Sensacionalmente, CANDELA BOYS ta logra piki mesa tras di mesa y empata e wega na 19 – 19! Domino Square Garden na Calabas a bira chikito! Tension y emocion ta ‘through the roof’! Den un last lapsensacional, Yoyo ta manda pan bay forno y logra e ‘come back of the century’ door di gana e bataya cu score di 21 – 19! Un anochi sensacional di kita sombre! Por ultimo nos kier a informa cu na ‘closure’ dje relato aki, nos no por ni confirma, ni desmenti, cu Snor Perez a haya (atrobe) otro sapato blanco! Nos lo keda pendiente e investigacion.