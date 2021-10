EMPLEADONAN PUBLICO A RICIBI CERTIFICACION DI CURSO PA TRAHA DEN MANEHO ENFOCANDO RIBA IMPLEMENTACION DI SDGS

Posted in







ORANJESTAD – Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes y Minister Geoffrey Wever tabata presente na e clausura di e seminario pa empleadonan publico “Capacity Building for the Implementation of SDGs”. Un cursoorganisa door di Gobierno di Aruba specificamente pa empleadonan publico, pa prepara nan pa traha den maneho, teniendo cuenta cu e metanan di desaroyosostenibel / “Sustainable Development Goals (SDGs).

Na e ocasion Premier Wever-Croes a haci uzo di e momentopa felicita cada un empleado publico cu a termina e curso y ricibi nan certificado. E curso tabatin un duracion di seis lunay a conta cu participacion di 77 empleado publico.

Gabinete Wever-Croes II ta sigui cu e compromiso di metanandi desaroyo sostenibel y ta kere profundamente cu solucionnaninnovador y sostenibel lo tin un impacto positivo enorme, ribae bienestar di cada ciudadano.

Den cuadro di SDGs, Aruba a bin ta progresa estableciendodiferente comision y plan entre otro: “National SGD Commission”, tambe e “Masterplan Repositioning our Sails” y e “National Strategic Plan based on the SDGs”. AdemasAruba ta incorpora e SDGs den diferente plan, presupuesto y tin grupo cu ta enfoca riba campaña di conscientisacion, Prome Minister a splica.

E tarea cu tin awor ta pa percura logra cu e acercamento aki no keda den Gobierno solamente pero henter sociedad. Bisandoesaki, Prome Minister a accentua cu e trahado publico ta e persona cu ta mas cerca di e ciudadano Arubano considerandocu e trabou ta directamento conecta cu esnan cu ta haci uzo di servicio publico. Pa cual ta sumamente contento cu tur cu a haci uzo di e oportunidad pa siña algo nobo y cu ta hacieposibel pa nan por desaroya manehonan basa riba evidencia, implementa esakinan, monitor y evalua e manehonan aki pa por crea miho bida pa e ciudadanonan.

Premier Wever-Croes a splica cu aña pasa no tabata solamenteun “wake up call” pa con vulnerabel Aruba ta, pero ta kerefirmemente cu e experiencia aki a provee Aruba cu oportunidadnan nobo. Oportunidadnan cu no por desperdiciapa percura cu ta cumpli cu e SDGs.

“Pa esaki sosode nos mester ta comprometi na brinda serviciopublico a traves di miho maneho y cu ta garantisa inclusion. Tambe contribucion, pa midi e impacto y planifica adelantacon pa alcansa e SDG pa 2030. Por ultimo e mentalidad di colaboracion tambe ta necesario pa percura pa tin colaboracionentre departamentonan pa inclui sector priva, NGO’s y hentercomunidad”.

Segun cu e implementacion di SDGs ta avansa den e decada di tuma accion, otro aña Aruba lo presenta su rapport di progresodi implementacion di SDG, na Nacionnan Uni. E proceso di evaluacion nacional ta un oportunidad pa enforsa dialogonanden sociedad, encurasha colaboracionnan y crea mas innovacion pa percura pa ta actualisa cu e SDGs, PromeMinister a splica.

“Mi tin gran aprecio pa e hecho cu durante di pandemia asinatanto persona a tuma e decision pa participa y kier extendepalabra di danki na e directornan di departamenonan cu a reconoce e balor agrega di participacion di nan staff den e cursonan. Ta gradici tambe e comision di SDGs pa identifica e necesidad pa tin un curso pa capacidad pa yuda crea mihoentendimento di conceptonan importante di desaroyosostenibel”.

Por ultimo Prome Minister a gradici e instituto ‘Icon Institute’pa asumi e tarea pa desaroya e material pa e curso, provee e training y pa Universidad di Aruba pa firma e Memorandum of Understanding (MoU). E mescla unico aki di conocementoy expertcio trahando den colaboracion ta haci e curso mas sostenibel.