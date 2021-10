PROME MINISTER TA RICIBI BISHITA DI FUNDACION ‘SEA BUNITA SEA BO MES’

Posted in

Dialuna 25 di October, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi e grato bishita di e Fundacion Sea Bunita Sea Bo Mes. E organisacion aki ta traha pa nos muchanan special y ta enfocahopi riba inclusion. Nos muchanan special por tin un of otrohandicap pero nan ta sernan extraordinario y tin biaha hendeno ta mira e cualidadnan cu nan tin.

“Cerca mi muchanan special tin un luga special den mi curason. Mi ta contento di wak nan awe cerca mi y compartiun rato bunita cu lo keda como recuerdo pa semper den mi curason”, Prome Minister a expresa.

Fundacion Sea Bunita Sea Bo Mes a entrega na PromeMinister e prome revista cu nan a traha di tur e muchananspecial den e grupo aki, Un revista hopi bunita poni den otro.

“Fundacion Sea Bunita Sea Bo Mes ta un grupo cu mi ta dunahopi atencion pasobra mi deseo ta pa nos por logra di trahariba diferente area pa mehora calidad di bida di nos hendenanspecial. Nos kier sigui e ciclo di bida di nos hendenan special. Mi ta kere cu di ora un mucha nace cu un handicap of un limitacion mester tin un sistema cu ta sostene su mayornan den decisionnan dificil cu mester tuma e ora ey. Tambe pa yuda e mayornan cu e cuido di e mucha special.

Despues na scol pa tin atencion special pa nan. Inclusion den enseñansa na un forma responsabel y mas facil. Mester tin tambe suficiente recreacion y cosnan pa nan haci despues di scol specialmente despues cu nan bira hoben.

Riba mercado laboral mester percura pa nan tin mas oportunidad, guia y enfoca tambe riba cuido di salud, cuidogeneral, vivienda pa ora nan ta adulto y adulto mayor y ohalanos por logra den e gobernacion aki pa pone e fundeshi pa asina nan tambe ta garantisa un bon calidad di bida”, PromeMinister a remarca.

E revista ta un logro grandi di e fundacion cu ta contene hopistoria pa asina tur hende por siña un tiki mas di nos muchananspecial, kico ta down syndrome, autista y of butterfly disease.“Tin diferente di nos muchanan cu nan specialidadnan den e revista. Awe nos a bin cu 3 modelo, Jeandrew, Jadrick y Sara cu a bay riba e big screen na New York. Nos ta hopi orguyosodi nos logronan y ta spera cu nos por logra hopi mas pa nosmuchanan special”, señora Marienela Geerman di ‘FundacionSea Bunita Sea Bo Mes a duna di conoce.