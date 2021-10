Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes: POSIBEL ACUERDO PA MEDIO DI ENSEÑANSA STIMULA ESCOGENCIA RESPONSABEL SI TA DICIDI PA BIRA DOÑO DI UN MASCOTA.

Posted in







ORANJESTAD: Recientemente Minister Endy Croes a tene suprome reunion pa medio di enseñansa, yega na un posibelacuerdo pa involucra educacion con pa atende cu mascota nascol.

E mandatario a expresa cu e tabata un reunion fructifero undaa sinta cu varios persona pa scucha di nan banda kico ta e retonan cu nan a of ta enfrenta pa atraves di enseñansa por stimula escogencia responsabel si ta dicidi pa bira doño di un mascota si of no.

Presente tabata algun persona cu, desde 2014 cual tabata e tempo cu Plataforma Ley di Cacho tabatin un comision di conscientisacion, a purba logra esaki, tambe 3 (ex-) maestro, algun consehero di diferente ministerio, y e presidente di e comision di Accion Nationaal Plan Hondenpopulatiebeheer. E problematica di cacho ta un problema nacional pa cual atravesdi enseñansa tambe lo cuminsa trata e topico.