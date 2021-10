Ladronicia di cantidad di brommer cu scooter confisca cu tabata na Balashi

Posted in

































Diamars madruga for di tempran cu e polisnan atento di distrito 4 (Santa Cruz) a para un Nissan March cu algun conosi di polis den dje y cu tabata tur sushi y como cu no a haya nan cu nada pa wanta nan a laga nan sigui nan caminda. Pero e polisnan a keda alerto y un rato mas despues a topa e mesun Nissan March A10984 aki para panort di e Muffler Shop na Balashi y a bira bay mas cerca y a bin topa cu varios scooter y brommer benta riba caminda, esakinan probablemente ta procedente for di warda di Balashi. Mesora a pidi refuerzo ya cu a reconose e auto y ta corda e sospechosonan cu tabata den e auto y a nota 2 di e sospechosonan na Piedra Plat canando. Un patruya a logra detene e prome 2 sospechosonan, mientras a nota cu e ladronnan lo a subi na e kashi coriente parti nort di e warda corta e bladewirenan riba cura di e warda drenta paden y pasa e scooternan y brommernan pafo y hibanan parti rond den e area y poco poco pasa pikinan y posiblemente entrega esakinan. Ademas buscando rond a haya un Toyota Corolla grijs A12331 para banda di e gym perteneciendo na un adres den Semeleerstraat unda algun di e sospechosonan ta biba y a confisca tanto e March como tambe e Corolla. E buskeda pa e otro 3 sospechosonan a sigui y birando mainta a haya ayudo dibe helicopter y a logra captura un otro sospechoso banda di rotonde Pos Chikito. Sigur sigur un bon trabao policial.