Posted in











Dialuna anochi un patruya a ser para na altura di un bar na Palm Beach pa un cliente hulandes europeo cu kier a bay sin paga. Ora polis a intermedia e mal pagasor a bisa cu e no tin nada di paga. Despues di basta rato ta intermedia e soño di bar a bisa polis ok lague bay numa pero e no mag di bolbe drenta eyden nunca mas.