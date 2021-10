MINISTER ENSEÑANSA & DEPORTE ENDY CROES A BISHITA E DEPARTAMENTONAN DI ENSEÑANSA NA JFK EDUCATION CENTER

Posted in















ORANJESTAD – Recientemente Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a realisa su prome bishita di trabou na JFK Education Center y cera conoci cu e diferente departamentonan manera entre otro; Directie Onderwijs, Inspectie Onderwijs en Bureau Leerplicht, DUOS y DPS tur cu ta resorta bou Ministerio di Enseñansa.

“Tabata un dia hopi fructifero, nos a ricibi excelente presentacion di cada departamento, unda nan a duna informacion, expresa nan preocupacion y cambionan cu nan lo desea di mira pa futuro pa asina hunto nos traha pa un mihoEnseñansa pa Aruba”, e mandatario a expresa.

Minister Endy Croes a sigui bisa nos ta priminti si tin e parti financiero pa carga esaki, di cada departamento nos lo percura pa cada prioridad nos inverti energia y tempo den nan, unda tin hende contento ta traha pa un meta, Aruba ta wordo sirbi na final.

Despues di e mainta di presentacion Minister Endy Croes a bishita tur departamento y oficinanan hunto cu parti di ekipo di Ministerio di Enseñansa y Deporte pa saluda tur e empleadonan cu ta traha hopi duro den enseñansa. “Mi a expresa mi gratitud y nan por conta cu mi sosten pa cu enseñansa”, e madatario a enfatisa. Minister Endy Croes a sigui bisa; nos tur tin e mes un meta comun esta un miho calidad di enseñansa, nos tur kier brinda tur mucha na Aruba e oportunidad pa cu enseñansa, nos tur ta papia di “lifelong learning” pues no laga nos cana nos so riba diferentre ruta. Un pais cu ta educa por ta sostenibel pa futuro, por brinda oportunidad pa cada conciudadano. Un pais cu no percura pa su yiunan ta educa, bo lo termina ta inverti den problemanan social na final di dia.

Como un bon “team player” cu mi mes ta, tur lo ta mi consehero bayendo pa dilanti. Ban trece e sinergia y positiv ban busca e caminda memey pa hunto nos aporta y logra nos obhetivonan den temporadanan dificil kisas nos dilanti, e mandatario a expresa. Pero nos muchanan y nos hobennan cu merece educacion nunca lo por wordo perhudica nos ta para pa esaki.

Nos ta para pa traha den ekipo, nos ta para pa scuha tur conseho, y nos ta para pa ta e diferencia pa un miho Aruba.