Diasabra atardi na e rotonde panort di Acero na Tanki Leendert a laga un cargamento di botter di awa cu a cay for di truck y e chauffeur a piki esunnan yen y henter pero a laga un mahos bista atras cu e botternan kibra. Sushedad laga atras ta ser castiga pa ley. No ta esey so tene nos isla limpi y duahi ta tarea di nos tur. E chauffeur di truck mihor cos cu e por haci pasa piki e resto di botternan y benta esakinan afo.