Reunion Parlamento di Aruba: Topico Presupuesto pa DOW/ATV/UTV, CONSEHO DI MINISTER A APROBA PROPOSICIONNAN DI E COMISION PA LOKE TA TRATA ATV/UTV

“E punto di salida pa resolve e problema ATV/UTV ta pa limita e daño cu ta wordo haci na naturalesa”

ORANJESTAD– Un di e preguntanan cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna contesta den e reunion den Parlamento di Aruba diahuebs riba e topico di Presupuesto pa DOW ta tocante e problema di ATV/UTV.

Na luna di augustus, Prome Minister a reuni cu diferentedepartamento cu ta resorta bou di Ministerio di Infrastructuraentre otro DOW, DIP, DTI, KPA, DNM y DTP pa atende cu e problema di ATV/UTV. Den e reunion aki Prome Minister a pidi e departamentonan pa presenta proposicionnan naGobierno pa por regula e situacion cu ta causando daño nanaturalesa.

Manera ta conoci e problema di ATV/UTV no ta un problematica desconoci y desde prome cu Pandemia por a tuma nota cu e tolerancia pa e efecto causa pa ATV/UTV tabata birando menos. E efecto cu ta referi na dje ta enceraprincipalmente e destruccion di Aruba su naturalesa.

Den pasado a trata na papia cu e ‘vergunninghouders’ pa nan splica e usuarionan kico por y no por cu e vehiculonan aki, tambe a traha videonan y a publica articulonan den medionandi comunicacion pa conscientisa comunidad riba e tema. Sinembargo aworaki ta e momento pa reset algun cos.

Prome Minister Wever – Croes a enfatisa cu no kier exclui e tipo di desaroyo aki y ta consciente cu tin un grupo di turista aventurero cu ta gusta e tipo di actividad aki. Ademas, ta consciente cu tur hende ta luchando pa gana nan pan, pues ta algo cu Gobierno kier keda stimula. Teniendo esakinan nacuenta tambe ta importante pa reconoce cu mester protehalocual cu nos no por haya bek y e daño causa na natualesa ta algo cu nos no por haya bek.

Premier Wever – Croes a enfatisa cu e punto di salida ta pa limita e daño cu ta wordo haci na naturalesa y pa tuma e pasonan necesario pa percura pa tin regulacion y crea balansaentre desaroyo economico y proteccion di naturalesa.

“Mi a institui un comision multidisciplinario cu ta atendiendocu e tema aki. Nan a presenta na Gobierno nan proposicionnancu a wordo aproba recientemente den Conseho di Minister.Awor e comision ta bay reuni cu e stakeholders. No tin un decision ainda, tin un cuadro di proposicion y e comision lo discuti esaki cu esnan cu lo wordo afecta cu cualkier decision. Si tin cu cambia algo, lo bay bek Conseho di Minister y despues lo bay Parlamento”, Prome Minister a duna di conoce.