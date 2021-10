GOBIERNO SONDEANDO ALTERNATIVA PA SITUACION DI AUMENTO DI PRIJS DI FLETA

Posted in

ORANJESTAD – Premier Evelyn Wever – Croes a duna di conoce di a ricibi peticion di parti di comercio pa introducicambio den e sistema di ‘invoerrechten’ cu Aruba tin aworakicu ta: Cost, insurance, and freight (CIF) E peticion dicomercio ta pa cambia esaki pa: Free on Board (FOB). Si introduci e cambio aki, e gastonan di fleta (freight) no ta bay hunga un rol asina grandi den determina e impuesto cu tin cu paga. Balor di impuesto ta baha y consecuentemente ta pagamenos pa e derecho di importacion.

Prome Minister a splica cu desde cu a ricibi e peticion aki 3 siman pasa, a pidi conseho di biaha na aduana riba e tema. Pasobra manera paga menos invoerrechten, un porcion grandidi entrada di Pais Aruba ta bira menos. Teniendo e situaciondelicado di Pais Aruba mester ta bon documenta prome cu tuma un decision asina.

“Nos a pidi Aduana e advies sperando cu e lo no tarda pa asinaun decision wordo tuma pronto tambe. Ta importante pa sacuanto e ta bay costa pa haci e cambio aki (di CIF pa FOB) y unabes cu sa cuanto e ta costa lo mester wak con pa haye di otro caminda,” Prome Minister a enfatisa.

Premier a sigui splica cu tin diferente reto na e momentonanaki entre otro cu ainda Aruba su entradanan no ta cubri e gastonan. Turismo mester recupera pa economia por recuperay pa subsecuentemente por mira recuperacion den Aruba sufinansas publico. Prome Minster a accentua cu ta compronde e seriedad di e situacion. Alabes lo informa e gruponan cu a hacie peticion pa reunion (Comerciantenan Uni y ATIA), cu ta tratando e tema y ta spera di sinta na mesa pronto pa delibera e miho alternativa.

Banda di esaki Premier Wever – Croes a splica cu ta sigui e desaroyo di prijs di fleta mundial

y ta mira cierto pronostico cu ta indica cu e prijs ta bay bahabek. “Asina cos ta bay semper ora algo subi drasticamente, despues e ta baha un poco te ora cu e stabilisa.Sinembargo, mundiamente ta kere cu e ta bay stabilisa na un nivel mas halto cu prome cu Covid.”

Terminando Prome Minister a splica cu aworaki Gobierno lo mester tuma e decision si ta bay absorba parti di e aumento eya traves di rebaho di impuesto. Si tabata otro tempo lo por a contesta e gruponan mas facil pasobra lo por a papia cu companianan estatal pa haya mas dividendo pa cera e buracoey, pero e situacion actual ta hacie mas dificil pa tuma un decision asina lihe.