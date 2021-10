MINISTER DI HUSTICIA Y ASUNTONAN SOCIAL ROCCO TJON: CUERPO POLICIAL TA CELEBRA; TA OTORGA CERTIFICADO NA MIEMBRONAN DI K9 Y TA HURAMENTA COLEGA NOBO

Posted in









ORANJESTAD – Diaranson mainta Minister di Husticia y Asuntonan Social a otorga certificado pa 2 keurmeester y 2 hondengeleiders. Alabes a huramenta un colega nobo pa cuerpo policial, asina fortificando e famia blauw.

Minister Rocco Tjon a hiba palabra durante e ceremonia aki y a duna un pabien na tur esunnan cu a haya nan certificado como tambe na e “Politie Opleidingsinstituut”. ‘Mi kier a cuminsa na yama pabien na tur esnan cu a haya nan certificado awe, pero no na nan so, pero tambe na e famianan pasobra e logronan aki no ta bay sin sacrificio.’

E otorgamento di e certificadonan y specialisacion di e unidad di K9 ta forma parti di e vision di algun aña atras. ‘Mi ta corda ora cu nos tabata bezig cu e “inrichtingsplan” e tabata e vision pa percura pa e ‘Politie Opeleidingsinstituut” bin tambe cu su afdeling di cursus en training, pa asina nos por percura cu nos tin e experticio den cas y pa nos por certifica nos propio hendenan kinan na Aruba y awe ta un muestra di e logro aki.’

Segun e mandatario a sigui splica, algo similar na esaki a sosode den pasado tambe, na momento cu a establece un curso special pa e team di aresto cual ta haci cu na Aruba mes nos tin e capacidad di por brinda e curso aki na nos propio hendenan.

Minister Rocco Tjon a duna di conoce cu e vision ta bay mas aleu pasobra locual cu su ministerio kier logra dentro di algun tempo ta pa percura cu scol di polis por wordo transforma den un academia di husticia. Den cuadro di esaki ya caba tin un comision cu a wordo instala y diahuebs awor e prome reunion lo tuma lugar y e liderazgo lo ta cerca Cuerpo Policial Aruba pa asina nos por promove locual nos ta wak awe.

Minister Tjon a termina bisando cu esaki ta un di e prome pasonan pa asina transforma nos Scol di Polis den un Academia di Husticia. Asina ta busca pa amplia e cantidad, diversidad y calidad di cursonan cu nos lo por brinda nos profesionalnan den tur departamento hudicial y sector priva.