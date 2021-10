GOBERNADOR BOEKHOUDT CU BISHITA DI TRABAO NA IMELDAHOF

Stichting Kinderhuis Imeldahof riba diaranson 20 di october 2021 a ricibi bishita di Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt. Na su yegada, Natalia Hernandez (director) y Denise Campbell (coordinador pedagogico) a ricibi Gobernador Boekhoudt.

Stichting Kinderhuis Imeldahof su obhetivo ta pa ofrece un hogar temporal y guia pa muchanan cu, pa diferente motibo, no por biba den nan propio cas. Den mayoria caso e muchanan ta keda na un di e casnan di Stichting Kindherhuis Imeldahof te ora cu nan por reuni cu nan propio famia of te ora cu nan haya un famia di criansa.

Gobernador a bishita tur e cuater casnan di Stichting Kinderhuis Imeldahof. Na Cas Marijke, Liliana Kwidama (hoofdleidster) a duna Gobernador Boekhoudt un recorido. E cas aki ta un centro di estadia habri 24 ora. Seguidamente na Cas Margriet, unda cu ta ricibi e muchanan durante di dia, a duna Gobernador un presentacion di con un dia den bida di un alumno ta. Despues a bishita Cas Irene, unda cu Gobernador a combersa cu dos alumno di e Fundacion. Finalmente Wendy Croes (hoofdleidster), cu tin 41 aña den servicio di e Fundacion, a conta tocante Imeldahof di antes y awor. E recuento aki a tuma luga na Cas Beatrix, cual ta un crisis-opvang habri 24 ora pa dia.





GOUVERNEUR BOEKHOUDT BRENGT WERKBEZOEK AAN IMELDAHOF







Stichting Kinderhuis Imeldahof heeft op woensdag 20 oktober 2021 bezoek ontvangen van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt. Bij aankomst werd Gouverneur Boekhoudt ontvangen door Natalia Hernandez (directeur) en Denise Campbell (Pedagosich Coordinator).

Stichting Kinderhuis Imeldahof heeft tot doel een tijdelijk onderkomen en begeleiding te bieden aan kinderen die om uiteenlopende redenen niet in hun eigen huis kunnen blijven wonen. In de meeste gevallen verblijven zij er totdat er een plaatsing bij het eigen gezin, bij familie of in een pleeggezin kan worden gerealiseerd.

De Gouverneur heeft alle vier de huizen van Stichting Kinderhuis Imeldahof bezocht. Bij Cas Marijke werd Gouverneur Boekhoudt rondgeleid door Liliana Kwidama (hoofdleidster). Dit huis is een 24-uurs verblijf. Vervolgens werd bij Cas Margriet, de dagverblijflocatie, een presentatie getoond over hoe een dag in het leven van een pupil er uit ziet. Hierna voerde de Gouverneur bij Cas Irene een gesprek met twee pupillen. Tot slot heeft Wendy Croes (hoofdleidster), die reeds 41 jaar in dienst is bij de Stichting, verteld over Imeldahof van toen en nu. Dit gesprek vond plaats in Cas Beatrix, de crisis 24-uurs opvang van de Stichting.