Diahuebs mainta durante patruya e unidadnan di brigada motoriza a bin topa cu un accidente banda di CMB na Palm Beach. Mesora nan a baha atende e accidente. Ta trata aki di un accidente unda un auto biniendo for di noord no a duna preferencia na e otro biniendo for di pabao. E a dal den e wheel di e auto. Y debi na e impacto esaki a kibra. Afortunadamente ningun persona a resulta herida.