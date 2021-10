Minister Mr. Geoffrey Wever: Pa ta un empresario awendia no ta facil

Posted in

“Mi ta conciente pa ta un entrepreneur awendia no ta nada facil”. Tin hopi competencia, e clientenan ta critico y bon informa, tin hopi ley y regla complica cu un entrepreneurmester cumpli cu ne y e costo di haci negoshi ta sumamente halto.

“Pa un entrepreneur por sobrevivi, e mester ta inovativo y dinamico, Semper tin cu pensa con pa ta ‘one step ahead’, y e mester busca su niche den mercado, Ta e mentalidad aki di e entrepreneur ta e mentalidad cu ami kier motiva den nos empresarionan actual y esnan den futuro como Minister di Economía, Comunicación y Desaroyo Sostenibel”, Sr. Weverta menciona.

Esaki solamente no ta suficiente pa por diversifica nos economía, pa crea un industria nobo, den e caso aki un industria cu ta ‘data-driven’, basa riba tecnologia, inovativo, y cu e potencial pa por suministra e comunidad comercial internacional, Gobierno di Aruba tin un responsabilidad granditambe. “Mi ta considera e responsabilidad aki como esun di mi, como Minister encarga cu tanto economía, como comunicacion”, Minister Wever.

Como país nos ta para dilanti retonan sumamente grandi, tinpersonanan cu a bisami cu esaki ta e peor momento pa asumiun cargo di Minister. E berdad ta cu e situacion financiero y economico di nos pais no ta bon, pero a pesar cu tin retonangrandi nos dilanti, mi ta convenci cu tin hopi oportunidad tambe.

E realidad ta cu como pais nos no tin e luho mas pa ‘take iteasy’, esaki ta e momento, e periodo di gobernacion cu nos por trece un cambio structural den nos economia, mehora e condicionnan pa haci negoshi, esta reduci red-tape y reduci ecosto di haci negoshi (‘cost of doing business’) y crea pilarnaneconomico nobo. Segun Minister Wever, “e unico manera panos como pais sali di e abismo financiero y economico aki tadoor di desaroya economicamente. Pa e motibo akiiniciativanan manera Immerse ta di vital importancia”.