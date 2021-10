COMISION PA RESOLVE E PROBLEMATICA DI WERKSTERS DI SKOA A REUNI.

Posted in





ORANJESTAD: Manera ta conoci durante e ultimo tempo tabatin hopi inkietud den enseñansa na Aruba. Dialuna ultimona Bestuurskantoor a tuma luga e prome reunion di e comision. E comision a wordo forma door di un Ministerraadbesluit (MB) y a haya e tarea pa alrededor di 30 dia presentaconseho y solucion concreto na Minister Endy Croes.

E comision ta consisti di diferente departmento entre otro; representante di Departamento di Finanzas, Departamento di Recurso Humano (DRH), director di Directie Wetgeving enJuridische Zaken (DWJZ) sr. George Croes, director di Centrale Accountantsdienst Aruba (CAD) sr. Roland Pang, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) a manda tresrepresentante entre nan un abogado y di Ministerio di Enseñansa y Deporte a apunta dos persona: un hurista di ministerio, sr. Alfonso Steenen y externo un register accountant sr. Anthony Croes, di Plus Accountants di e forma aki por tin un bon ‘draagvlak’ pa atende cu e tema.

E problematica di werksters di SKOA tin hopi aña ta andando, e mandatario a expresa.

Como Minister encarga mi a pidi tur esnan cu ta forma parti di e comision pa ta “oplossingsgericht” ban busca solucion, ban debati na un manera sano pa structural na un manerasostenibel soluciona e problematica aki di e werksters di SKOA.

E tres puntonan di interes segun Minister Croes ta: (1) con lo mester sigui paga e werkster nan si ta via exploitatiekosten of overige personeelskosten. Mester agrega cu tin un veredicto di Hues cu ta hunga un rol, a pone tur documentonan riba mesa ya prepara un file di basta documento pa e miembronan di e comision pa den cuadra di ley pa trece cu solucion structural. (2). Pa haya claridad riba e suma di mas o menos 5 miyonflorin mensual cu e stichting no a ricibi mas di Financiën, cu tabata pa paga e primanan na belastingkantoor. (3). “Terugbetaling” di e suma di mas o menos 970 mil florin cu SKOA a ricibi di mas.

E mandatario a finalisa bisando; mi ta desea pa den 30 dia nospor haya sea un of dos conseho y recomendacionnan. Tur e partnernan ta na mesa y lo percura pa soluciona e problematicadi werksters di SKOA aki na un manera structural y sostenibelbayendo pa dilanti, unda nos por mira atras despues di un tempo cu esaki a wordo soluciona.