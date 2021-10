Posted in







Diaranson mainta na Infra Gebouw, Gobierno di Aruba a firma MOU cu Bohama pa e edificio nobo pa Departamento di Aduana. Aduana ya pa hopi aña ta den diferente edificio separa for di otro y esey nunca ta contribui na un bon spirito laboral. Un separacion asina nunca ta contribui na e cooperacion manera cu lo desea of mester. Aduana awo lo haya un edificio nobo na Barcadera caminda cu lo ta funciona tambe como punto central. Un edificio moderno cu ta cumpli cu tur exigencia y cu lo trece sigur un miho ambiente di trabou na Departamento di Aduana. Mes momento ta soluciona un problema hopi grandi cu tin na playa cu e edificio actual di Aduana cu ta decai y bashi y no ta hayando atencion. Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente y na Infra Gebouw y prome cu a firma e MOU hunto cu Director di Bohama, señor Sander Leijenaar, a gradici tur esnan envolvi cu a ta haci e proyecto aki un realidad.

“Mi ta gradici DOW, Bohama y Aduana pero tambe Directie Financien, Minister di Finansas y tur esnan cu a traha hunto, tambe Departamento di Asuntonan Huridico pa por a yuda yega na un solucion. E la tarda hopi pasobra e no ta algo cu ta pasa tur dia caminda bo ta pasa un edificio pa otro, e mester a wordo bon haci, bon coordina. Gobierno a cay despues y como demisionario mi a scoge pa no tuma e decisionnan aki pero awe cu nos tin 1 luna di Gabinete Wever-Croes II, mi ta hopi contento di por firma e memorandum of understanding aki. E cambio cu Bohama kier trece eynan na Oranjestad ta bay trece un desaroyo grandi tambe y ohala un impacto grandi tambe den e desaroyo di centro di ciudad”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a duna di conoce cu poco poco ta mirando cu ta solucionando e problema di edificionan para bashi y esaki ta un ehempel di nan. Prome Minister a gradici un biaha mas tur esnan cu a haci esaki poisbel y a felicita DOW y Bohama pero specialmente tur duanero cu pronto lo haya un bunita edificio pa traha den dje.

Director di DOW señor Marlon Croes: “Nos ta bay construi un Departamento di Aduana nobo na Barcadera y e Departamento di Aduana na playa cu ta bandona aworaki por wordo converti den un proyecto di vivienda cu lo bay duna un balor añadi na e centro di Oranjestad pa cu su funcionamento. Awor cu e MOU a wordo firma, nos tin e abilidad di por sigui traha hunto pa wak si nos por yega na otro pa cu detayenan pa nos por leg e voor na Minister pa aproba pa e trabounan por sigui y bay over na construcion si mester”.