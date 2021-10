Booshi Wever: BIRA CARA PA E CORUPCION DEN COMPRA DI E INCENIRATOR CHIKITO Y RWZI NO TA UN OPCION!

Recientemente por a tuma nota di un declaracion di minister Ursell Arends na unda ela bisa cu pronto e incenirator chikito lo cumpli cu tur normanan cu ta existi pa kimamento di e.o. sludge. Lamentabelmente mester ser constata cu un biaha mas kier bira cara pa e realidad amargo cu ta acompaña henter e procedura cu a yega na compra di e porkeria aki. Un biaha mas ta insinua, mescos cu loke Otmar a haci, cu e procedura cu ta wordo usa awor ta totalmente incorecto. Sin kier bai den detaye mi kier djis bisa e minister cu loke ta sosode awor cu e kimamento den aire di e sludge ta un sistema cu ta cumpli cu e normanan y cu rekisitonan cu DOW a indica y DOW a aproba y te dia di awe ta asina eta wordo haci y esaki pa 11 aña caba.

Den un raport di TNO ta poni cu kima sludge NO ta eficiente y cu miho manera pa procesamento di e sludge ta “vergisting”! Esaki ta un proceso pa saca gas for di e “sludge”, cu ta usabel y tin un balor TAMBE! Pero NOOO, djis pa previlegia un sponsor, e famoso Otmar a dicidi otro. Via e modelo di corupcion y abuso di poder a haci todo por todo pa e regala su “amigo” e proyecto miyonario aki cu btw te cu dia di awe no ta den funccion.

Por cierto con a para cu e garantia di e ekiponan? Por cumpli cu loke ta poni den e “bestek”? Ya ta casi 3 aña caba cu e “miskoop” aki a tuma lugar. A haci caba un calculacion kico e gastonan di operacion ta? Cuanto placa e operacion ta sali teniendo cuenta cu e diesel, manpower y mantencion di e equiponan?

Parce cu e minister a escohe pa un “gedoogbeleid”, manera nos conoce den e gobernacion anterior. Esaki ta ensera cu ta keda keto pa no trece problema den e coalicion, mientras e Minister ta bon na altura cu e maneho di Otmar a sosode cu aprobacion di e gobierno dirigi pa MEP.

“Ze stonden erbij en keken ernaar en deden niks”. Pakico no ta scohe pa e posibilidad di laga haci un investigacion, sigur awor cu e Minister tin den su poder tur documento encuanto compra di e incenirator chikito? Y si no tine e por pidi e MP y Parlamento tur e documentonan aki.

Desde principio di 2019, nos a cuminsa un caminda di Calvario pa evita cu Aruba un biaha mas bira victima di e maneho di F&F, na unda djis pa yena saco di un sponsor ta recori e caminda di corupcion di dia cla. A burla di tur reglanan poni den nos leynan di Comptabilidad. A “sjoemel” cu cifranan na unda hopi hende e prefera di bira cara. Aki nos ta referi na director di DOW, e consehero principal di Otmar cu por cierto awendia ta man drechi di nos PM, e ex-director di Serlimar y last but surely not the least nos Prome Minister actual y un di su man drechinan?

Kiermeen tur e corupcionnan cu a tuma lugar lo wordo poni atrobe den e famoso “doofpot”? Esaki sigur NO ta INTEGRO! Y ta hole na NEPOTISMO of e dos cosnan aki cu tabata “NON-NEGOTIABLE” a bira NEGOTIABEL toch y a costa di kico? Ta parce cu kier bin cu un “smokescreen” pa desvia atencion di e tur e corupcionnan cu a tuma lugar. Esaki cu e solo meta pa e pueblo Arubano lubida di tur e corupcionnan aki. Dicon? Ta ken su peyeho kier scapa? Di Otmar, di e director di DOW, di MP actual of di e consehero principal di O.O.? Pa colmo cu tin un persona cu a parece riba lista di partido RAIZ cu sa hopi bon di e “miskoop” aki. E tabata e ex-director di Serlimar y e por duna delaster un detaye di e compra corupto di e porkeria aki.

Awor ta core bai mendiga na Hulanda pa yuda pa scapa Aruba di un desaster medio ambiental pa drecha e RWZI-nan. Den su cartanan di dia 18 di september y 15 di november 2018, DOW a pone bon cla pa usa e “restfonds” di FDA pa cuminza haci algo na e situacion sumamente alarmante na e Bubaliplas. Si e tempo ey a scucha for di DOW y despues di nos gritonan, awe en todo caso e peliger na e instalacion na Bubali lo no ta asina alarmante. Dicon ningun hende rond di e minister e tempo ey no a lanta un “Red-flag? Esey ta un di e tareanan di un coordinador/conseheronan toch? Of su tarea ta sigui na “amen” di e minister?

Ta p’esey mester involvi tur esnan cu a colabora cu e minister den e investigacion! Ministerio Publico a indica caba cu e compra di e porkeria aki a ser manda “landsrecherche” pa wordo investiga hunto cu e otro casonan cu e Otmar ta implica aden (caso Flamingo). P’esey bira cara pa e corupcion aki, NO ta un opcion. Sigur no pa un minister cu ta encarga cu e cartera fragil di INTEGRIDAD! Demonstra cu realmente “NOS NO TA NAN”! P’esey awor ta e momento oportuno pa “walk your talk”!

Cuanto hende mas mester “get-away with crime”?? Ta conocí cu e gobiernonan di e ultimo 10 aña a pone man riba cabez di e culpabelnan. Y esaki ta un ehempel clasico. Esaki ta haci nos democracia y estado di derecho hopi fragil. Nos democracia y nos estado di derecho ta basá riba: LUBIDA!

Y e maniobra aki obviamente ta traha un “smokescreen” pa pueblo lubida e corupcion, abuso di poder y mas di Otmar. Y esnan cu kier purba di haci esaki ta mes of mas culpabel cu esunnan cu a comete e actonan condenabel aki. Ta p’esey e caso aki ta: PROHIBI PA LUBIDA!

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

19 oktober 2021