Peticion di retiro Presidente suplente Contraloria General

Dia 18 di oktober 2021 sr. mr. F. Nuboer, miembro, fungiendo como Presidente suplente di Contraloria General, a entrega su peticion di retiro na S.E. Gobernador. Esaki ta actualmente den deliberacion.

Den cuadro di bon gobernacion, funcionamento di Contraloria General como instituto mester keda garantisa.

Secretaris Contraloria General

Ontslagverzoek waarnemend voorzitter Algemene Rekenkamer



Op 18 oktober 2021 heeft dhr. mr. F. Nuboer, lid, tevens fungerend waarnemend voorzitter, van de Algemene Rekenkamer zijn verzoek tot ontslag ingediend bij Z.E. de Gouverneur. Dit verzoek is momenteel in beraad.

In het kader van deugdelijkheid van bestuur, dient het functioneren van de Algemene Rekenkamer als instituut gegarandeerd te blijven.

Secretaris Algemene Rekenkamer