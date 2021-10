Apertura di Immerse 2021 NOS CREATIVIDAD Y IMAGINACION NO TIN LIMITE Y ESAKI SIGUR A WORDO DEMOSTRA DURANTE E PANDEMIA

Dialuna 18 di October, 2021 a tuma luga na RenaissanceFestival Plaza e apertura di Immerse 2021. Durante e eventoaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes como orador a dunaun bon bini na coleganan Minister, coleganan di Parlamento y tur otro invitado presente sigui pa un discurso.

“Gobierno di Aruba su vision pa innovacion ta basa ribanecesidad pa cambio y diversificacion y a compremete nan mes pa yega na e metanan di desaroyo sostenibel (SDGs) pa 2030. E metanan ta rekeri un necesidad pa un transforme total y ‘business as usual’ no lo ta suficiente. Incorporandoinnovacion den e strategia nacional pa un desaroyo sotenibel,ta duna e oportunidad pa gara e ola y logra e metanan aki”, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a enfatisa cu pa e cambio por sosode lo mesterenfoca no solamente riba conocemento pero tambe ribacreatividad. Como Arubiano nos ta conoci pa nos creatividad y cultura innovativo y esaki ta wordo specialmente stimula door di e retonan cu nos ta enfrenta como un comunidad.

“Nos creatividad y imaginacion no tin limite. Y esaki sigur a wordo demostra durante e pandemia aki. Como Arubianonannos ta mara na otro door di nos creatividad y nos hendenancurioso y cu curason habri. Nos tin tur locual cu nos tin mesterpa probecha di e momento unico aki pa crea productonan y servicionan nobo cu Aruba y e mundo mester di dje”, PromeMinister e expresa.

Den e siglo 21, Aruba su tamaño chikito no ta un menasa peroun ventaha grandi y e inicio di e “IMMERSE Innovation Month” aki na Aruba ta e miho manera pa cuminsa. Gobiernodi Aruba kier encurasha hobennan, esunan mas experiencia, y tur ciudadano sin exclui, pa bin join e movimento aki na undalo brinda e oportunidad na un y tur pa por pensa diferente, pa ‘challenge the status quo’.

“E deseo ta pa por crea un ambiente unda cu ta dije OK pa pensa diferente, purba haci cosnan nobo, of purba haci un cos den un otro manera, y finalmente yega na ‘homegrown solutions’. Manera mi a menciona hopi biaha, si tin un cos cu na Aruba nos no tin falta di dje, ta ideanan y creatividad. E ta tuma un solo idea pa transcende e limitenan di nos bunitacostanan. Danki na un y tur presente awenochi, “keep the conversation going” y danki pa celebra innovacion”, PromeMinister a expresa.