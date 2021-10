En conexion cu Dia Nacional contra Traficacion di Hende, Prome Minister ta enfatisa:

Posted in











‘HABRI BO WOWO’ PASOBRA TRAFICACION Y CONTRABANDA DI HENDE TA PASA MAS CERCA CU BO TA KERE

Dialuna atardi a tuma luga e caminata pa inicia e campana di conscientisacion en conexion cu Dia Nacional contra Traficacion di Hende ‘Habri bo wowo’ cu a cuminsa for di Djispie’s place pa Plaza Daniel Leo. Prome Minister SeñoraEvelyn Wever-Croes y Minister di Husticia Señor Rocco Tjon, na final di e discurso a duna nan remarke cortico enfatisandocu trafico y contrabando di persona tin consecuencianan grave.

Aruba ta usa e fecha di 18 di October tur aña como DiaNacional contra Traficacion di Hende pa conscientisa e comunidad encuanto di e topico di traficacion di hende. E evento aki ta parti di e campaña HABRI BO WOWO cu a keda lansa na Mei ultimo.

Aruba ta pasando den diferente reto: reto social, economico, financiero y reto migratorio. Un aspecto hopi tristo y peligrosodi e crisis migratorio, ta e fenomeno di traficaccion y contrabanda di hende, Mensenhandel/ Mensensmokkel, manera ta ser bisa na Hulandes. Traficacion di Hende, mihoconoci como sclavitud moderno, ta un delito contra e derechonan humano y ta responsabilidad di nos tur pa combati’e.

“Como Gobierno responsabel, no por para na banda y lagaesaki pasa. P’esey, e campaña di conscientisacion HABRI BO WOWO ta asina importante, pasobra ta trata aki di abuso di hende y nos mester para y purba evita cu esaki ta pasa den nospaís, sea cu migrantenan of cu nos mes hendenan. Nos kier desaroyo na Aruba pa tur hende sin laga ni un hende atras. Nos kier pa Aruba progresa.”, Prome Minister a enfatisa.

Dialuna atardi a inicia cu e prome di tres evento di conscientisacion den luna di October cu un develo impactante. E siguiente eventonan ta na San Nicolas y na Santa Cruz. N’eultimo dos evento lo tin un exhibicion yamativo y lo parti foyetonan cu informacion di e señalnan cu mester paga tino nadje pa si encontra un posibel caso di traficacion, por detectetambe na tempo. E posternan cu e diferente mensahe di e campaña lo wordo poni na diferente luga pa asina re-enforsa e mensahe contra traficacion y contrabanda di hende.

Prome Minister ta haci un yamada na comunidad pa ta alerto y siña kico ta e señalnan y tuma accion ora cu ripara ora algo no ta bon y comunica cu e instancia concerni via nan hotline, Facebook page, website of email.

Na final, Prome Minister a expresa: “Habri bo Wowo pasobratraficacion y contrabanda di hende ta pasa mas cerca cu bo ta kere. Aruba ta conta cu cada ciudadano pa combati e delitoaki. Aruba mester di nos tur”!