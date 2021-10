Dama chauffeur cu 2 baby den auto no a duna preferencia y a ocasiona accidente na Paradera

Diamars mainta a drenta informe di un accidente y lo tin baby den e auto accidenta na e cruzada pariba di rotonde Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di un Suzuki Swift biniendo for di Rooi Afo no a duna preferencia na e Kia Carens biniendo for di e rotonde Paradera y nan a dal den otro. Ademas di e dama chauffeur den e Swift tabata tin 2 baby un di 1 aña y e otro apenas 1 siman di a nace. Na yegada di e ambulans a revisa ambos baby y nan tabata ok debi cu nan tabata den nan “childseat” e dama chauffeur a keda tur spanta y hasta a llora pa locual a pasa pasobra e impacto tabata fuerte cu a bira e Swift 90°.